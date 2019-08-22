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’ndan hükümlülere “altın bilezik”

İşyurtları’nda mesleki eğitim alan ve çeşitli meslek dallarında sınavlara katılarak kalfalık, ustalık ve mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan yükümlüler düzenlenen törenle belgelerini aldı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
İşyurtları Kurumu’ndan hükümlülere “altın bilezik”
ANKARA Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde gerçekleştirilen belge teslim törenine, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kurumu Başkanı Murat Atan, kurum yöneticileri, personeller ve belge alacak hükümlüler katıldı. Hükümlülerin hayatlarını sürdürmek için bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen bu kurslarda alınan belgeler uluslararası geçerliliğe de sahip; İşyurtları Kurumu bu sayede hükümlülerin mahkûm oldukları zaman içerisinde "altın bilezik" tabirinde bir meslek kazanmalarını sağlıyor.
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İşyurtları Kurumu’ndan hükümlülere “altın bilezik”
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