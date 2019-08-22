Şehit Yener Kırıkcı’nın adı Akyurt’ta yaşıyor

BUGÜN NELER OLDU

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, kahraman şehidin annesi, babası ve yeğeniyle birlikte parka gitti, şehidin yeğeni Ela'yı salıncakta salladı. Şehit Yener Kırıkcı'nın annesi Ayşe Kırıkcı ve babası Mustafa Kırıkcı, oğullarının adının Akyurt'ta parka verilmesi üzerine duygu dolu anlar yaşadı. Baba Mustafa Kırıkcı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a teşekkür ederken "Evladımız vatan uğrunda şehit oldu. O'nun fiziksel yokluğunu doldurmasa da unutturmayacak bir adım atıldı. İnsanımız vatan ve milletini sever. Akyurt Belediye Başkanımız Hilal Hanım da oğlumuzu ve bizi unutmadığını gösterdi" dedi. Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise şehit Yener Kırıkcı'nın ailesiyle geldiği parka şehidin adının verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi 20 Nisan günü Hakkari'de vatanın kutsal toprağını hainlerden korumak amacıyla çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit olmuştu. Kahraman kardeşimiz Yener Kırıkcı da komşu ilçemiz Çubuk'un vatan için bugüne kadar verdiği onca şehitten bir tanesi oldu. Akkuzulu mahallesi Akyurt'tan baktığınızda gözükür. Bizim ayrı gayrımız yok. Hepimiz biriz. Yapımını tamamladığımız yeni parkımıza şehidimizin adını vermeyi uygun gördük ve ailesiyle birlikte buradayız. Dünya var oldukça bu park şehidimizin adıyla yankılanacak. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve milletimize Allah'tan güç ve sabır diliyorum"