Estetisyen Soydan dermapeni önerdi

BUGÜN NELER OLDU

Dermapen, tüm cildi tedavi eden özellikle soruna odaklı fayda alabileceğiniz bir tür cilt yenileme ve gençleştirme yöntemi olarak son yıllarda uygulanmaya başladı. Dermapen yöntemi hakkında bilgiler veren Uzman estetisyen Sakine Soydan, "Kişiye özel iğnelerin cihaza yerleştirilmesi ile uygulama yapılır. Seans aralıkları ortalama 3 hafta ila 28 gün olarak belirlenir. Uygulama, cildinize mikro iğneler ile 1 ml'lik alana binlerce kanal açarak içerisine ihtiyaca uygun mezoterapi serumları verilerek yapılır" dedi. Soydan, "Birinci hafta sonunda temiz, taze ve pürüzsüz bir cilt görülür ve ilk uygulama itibari ile çok yüksek memnuniyet uyandıran bu uygulama ortalama 4 ila 6 seans önerilir" ifadelerini kullandı. Soydan, leke, skar izleri, saç dökülmeleri, akne, kırışıklık, elastikiyet kaybı ve daha birçok sorunda yöntemin önerildiğini söyledi.