Maskelı yakalandı

Çankaya'da villalardan hırsızlık olaylarının artması neticesinde Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel bir ekip bölgede çalışma başlattı. Bu ay da iki villadan çelik kasa ve kasa içerinde yaklaşık 22 bin dolar, 83 bin euro, 5 bin TL ve 4 milyon TL. değerinde antika saat, yüzük, küpe, kolye, kol saati, bilezik, tam altın, ata altın vb. olmak üzere çok sayıda ziynet eşyası çalındı. Hırsızın maskeli ve kasklı olarak plakasız motor ile geldiği, alarm cihazını devre dışı bırakıp olaydan sonra kamera kayıt cihazını da alarak olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

KAMERA İLE 32 KM TAKİP EDİLDİ

Hırsızın kaçış istikametinde 32 kilometre mesafedeki 223 güvenlik kamerası izlendi, şüphelinin saklanmış olduğu köpeklerle korunan lüks villa tespit edildi. Şüphelinin kendi aralarında 'Hayalet' denilen Serkan Y. olduğu tespit edildi. 19 Ağustos'ta Serkan Y.'nin saklandığı villaya yapılan operasyonda bahçede bulunan köpekler saf dışı bırakıldı. Serkan Y., Ali T., Erdoğan Y., Kemal G. yakalandı. Evde 61.945 TL. para, yüzük, küpe, kolye, bileklikten oluşan çok sayıda ziynet eşyası ve hassas tartı, av tüfeği, dron, alarm kutusu, kirko, tornavida, levye, eldiven, maske, kapı açma aparatı, kasa açma maymuncukları, demir kesme makası vb. aletler ele ele geçirilmiştir.

ÇALDIKLARI SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Serkan Y.' nin kızkardeşi Gülcan B. ve eşi Fikret B.' nin ikamet ettikleri evde yapılan aramada da 68 bin 720 euro, 6485 dolar, 2 adet 200'lük çek kronu, 1 adet 100'lük çek kronu, 3 adet 100'lük Hindistan parası, 10'u köstekli antika olmak üzere 30 adet saat, çok sayıda zincir, küpe, kolye ve benzeri ziynet eşyası bulundu. Para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

POLISIN belirlemelerine göre Serkan Y. lüks villaları olay öncesi yaya olarak ve dron kullanarak tespit etti. Bölgede günlerce keşif yaptı. Keşiften sonra plakasız motosikletle özellikle kameraların olmadığı bölgeleri seçip hırsızlık yaptığı bölgeye geldi. Alet ve maymuncuklarla profesyonelce kapıları açtı. Özellikle çelik kasa, para ve ziynet eşyası çaldı. Önceden belirlediği güzergahtan kaçtı. Olay öncesi ve sonrasında değişik kıyafetler giyerek hedef şaşırtmaya çalıştı. Çaldığı para ve ziynetlerin bir kısmını da ele geçmemesi için başka adreslerde sakladı.



11 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

SERKAN Y.' nin 9' u evden hırsızlık olmak üzere toplam 11 suç kaydının olduğuaranmadığı, Ali T.' nin 16' sı evden hırsızlık olmak üzere 23 suç kaydının olduğuaranmadığı, Gülcan.B.'nin 1 evden hırsızlık suç kaydının olduğu-aranmadığı, Fikret B. ve Erdoğan Y.' nin suç kaydı ve aranmalarının olmadığı, Kemal G.' nin 2' si hırsızlık olmak üzere 6 suç kaydının olduğu-aranmadığı tespit edildi. Şüpheliler dün adliyeye çıkarıldı.