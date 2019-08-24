Altındağ’da metruk seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi; kamusal alan, parklar ve imar yolları üzerinde kalan 15 mahalledeki 90 metruk yapıyı yıkarak ilçeye yönelik yatırımların önünü açıyor. Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için; imar yolu, yeşil alanlar ve kamusal alanlar üzerinde kalan metruk gecekonduları tek tek yıkıyor. Belediye son 4 ay içerisinde toplam 90 metruk binayı yıktı. Çarpık kentleşmenin önüne geçmek istediklerinin altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yasal süreçleri tamamlanan ve halk sağlığını tehdit eden metruk binaların yıkımının devam edeceğini belirtti. Gerçekleşen metruk yıkımları ile Altındağ'da planlı bir şehirleşmenin de önünü açan ekipler, açılan yeni imar yollarıyla birlikte yatırımcıların bölgeye gelmesini de teşvik ediyor.