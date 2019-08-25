Öğretmenlerini de geleceğe hazırlayan okul

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YENI eğitim yılına, bin 100 öğretmeni ve 7 bin öğrencisi ile yoğun bir şekilde hazırlanan Nesibe Aydın Okulları, öğretmenlerinin mesleki çalışmalarıyla fark oluşturuyor. Farklılaştırılmış öğretim, sınıf yönetimi, etkili iletişim, eğitim teknolojileri, proje hazırlama, öğrenci sağlığı ve güvenliği gibi onlarca başlıkta, alanında öne çıkan akademisyenlerin katılımı ile atölye çalışmaları yapan Nesibe Aydın öğretmenleri, öğrencilerinin çok yönlü gelişimlerine fırsat sağlayacak donanıma ulaşıyorlar. 12 ayrı eğitim fakültesinden yaklaşık 50 ayrı akademisyenin katılımı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Nesibe Aydın Okulları Mesleki Gelişim Direktörü Feyza Erden, "Mesleki gelişim çalışmaları yıl boyunca devam ediyor ve her öğretmenimizin minimum 100 saatlik eğitimi tamamlamış olmasını sağlıyoruz. Alınan eğitimlerin sınıf uygulamalarında yer bulmasına ve öğrenciye yansımasına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı. Erden, "Öğretmenlerimiz, istekli ve yetenekli oldukları alanlarda, sertifika hakkı kazanabiliyor ya da bu alanlarda yüksek lisans, doktora çalışmalarına katılabiliyorlar" dedi.