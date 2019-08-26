Orgill’in golü 3 puana yetmedi

SÜPER Lig'in 2.haftasında Ankaragücü sahasında Orgill'in tek gol attığı maçta İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Konya'dan 1 puanla dönen Başkent ekibi Kayseri ekibi karşısında da 1 puan alarak puanını 2 yaptı. Ankaragücü haftaya deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı. Tribünler kadınlara yönelik şiddete tepki olarak pankart açtı. Bazı taraftarlar kadına şiddete hayır yazılı siyah tişörtle maç izledi. Maç sonrası Kayserispor tribününde arbede yaşandı. Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 1-1 berabere sona eren İstikbal Mobilya Kayserispor maçında istedikleri futbolu sergilediklerini söyledi.

TRANSFER İÇİN TEMASTAYIZ

Erkan, "Konyaspor beraberliği sonrasında moralli bir hafta geçirdik. İstediğimiz futbolcu büyük ölçüde oynadık. İkinci golü bulma isteğimiz vardı. Bu olmadı. Hakem hatasıyla..." diye konuştu. Kulüplerin borçlarının yapılandırmasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Erkan, şunları kaydetti: "İki aydır birçok kulübün borçlarıyla ilgili yapılandırmaya gidildi. Bizim de beklentilerimiz var. Bu konuyu çözemedik. Transfer için oyuncularla temastayız. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda ne yapılacaksa yapılsın istiyoruz. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Transferin son gününe kadar kadro derinliği oluşturmak istiyoruz."