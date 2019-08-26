Sualtı Türkiye’den sorulur

BUGÜN NELER OLDU

Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, finalde ev sahibi İngiltere ile karşılaştı. KarşılaşmayıAy-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti. Güney Afrika'yı 5-1 yenen Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.