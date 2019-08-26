Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sualtı Türkiye’den sorulur

Sualtı ’den sorulur

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Sualtı Türkiye’den sorulur
SUALTI Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, finalde ev sahibi İngiltere ile karşılaştı. Karşılaşmayı Deniz Yılmaz, Mert Doğan ve Ömer Yunus Çoğan'ın golleriyle 3-1 kazanan milliler, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti. Güney Afrika'yı 5-1 yenen Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sualtı Türkiye’den sorulur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN