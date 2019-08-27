Adalet ve demokrasi yolculuğu

Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından işten çıkartılan 4 çocuk babası Bayram Bektaş, hakkını aramak için Ankara CHP Genel Merkezi'ne pedal çevirdi. Bektaş, işine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol aldı. Dün akşam saat 18.00'da Ankara'ya ulaşan ve bugün CHP Genel Merkezi'ne gelecek olan Bektaş, demokrasi yolculuğunu 7 günde tamamladı. Bektaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce 'Sorununuz olursa, işten atma olursa namus sözü veriyorum ben buradayım gelin derdinizi anlatın' demişti. Şimdi ben de derdimi anlatmak için Ankara'ya geldim" dedi.

'BAŞKAN HEPİMİZİ KULLANDI'

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yerel seçimler sonrası koltuğa oturur oturmaz ilk etapta 284 kişiyi işten çıkardı. İşine son verilenlerden biri olan 49 yaşındaki Bayram Bektaş. Bektaş'ın işe geri dönmek için yaptığı tüm girişimleri cevapsız kaldı. Son çareyi Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne gitmekte bulan Bektaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmak istiyor. Bektaş, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, daha belediye başkan adayıyken yanımızda olduğunu ve kimsenin işten çıkmayacağını beyan etmişti. Ama başkanlık koltuğuna oturur oturmaz bizi işimizden etti. Hiçbir kusurum yokken işimden oldum. Bu hak yemek. Başkan Aksoy, köprüyü geçiş metaforunu iyi kullandı. Hepimizi kullandı. Ayrıca adaylık sürecinde maaşlarımızın az olduğunu ve yükseltmek için elinden geleni yapacağının da altını çizen Serdar Aksoy, bırakın maaş yükseltmeyi işten çıkarılmadan önce bile maaşlarımızı ödemedi" diye konuştu.

ANITKABİR'E ÇIKACAK

Bektaş, "Emek, dayanışma, hak, hukuk, adalet söylemlerinin CHP'li yöneticilerin ağızında sadece bir söylem olduğunu gördüğüm ve yaşadığım için bisikletle Ankara yolculuğumu başlatıyorum. Bankamatik memurluğu yapmadım, çalmadım çırpmadım, yan gelip yatmadım buna rağmen işten çıkarıldım. Sesimi duyurmak, yapılan haksız, dayanaksız uygulamaların, seçim meydanlarında oy almak uğruna verilen sözlerin asla tutulmadığını, hepsinin koca bir yalan olduğunu göstermek istediğim için pedal çevirdim" diye konuştu. Bektaş derdini anlatacak kimse bulamazsa Anıtkabir'e çıkacak.

İSYAN ETTİREN TABLO



Dükkânı vardı. Belediye girince dükkânını kapattı.

İki bayrama da işsiz girdi.

Çocuklarına bayramlık alamadı.

Dört çocuğu var. Üçü okuyor.

Emekliliğine 2 yıl kalmıştı.

Geriye dönük 5 aylık maaşını alamadı.

Tazminatını ve ihbarını vermediler.

Sendika da sahip çıkmadı.