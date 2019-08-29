‘üst üste 3 şampıyonluk kolay değıl’

TÜRKIYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Çalışmalara 2008 yılından bu yana planlı bir şekilde devam ettiklerini anlatan Özen, "Bu şampiyonaya üçüncü kez katıldık ve üçüncü kez altın aldık. Şu anda eksik olan büyüklerde dünya şampiyonluğumuz. Büyüklerde ikincilik ve üçüncülüklerimiz var. Büyüklerde hep kıl payı kaçtı. Şimdiden gelecek yıl Avustralya'da yapılacak şampiyona için çalışmalara başlıyoruz" dedi. "Bu başarı bir tesadüf değil" diyerek sözlerini sürdüren başkan Özen şöyle konuştu: ÖNEMLİ OLAN İSTİKRARDIR

"2013'ten 2019 yılına kadar bu kadar başarı üst üste gelemez. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Sualtı sporları camiası çok bilinçli ve eğitim seviyesi yüksek bir camia. Antrenörlerimiz nitelikli. Yabancı danışmanlarımız var. Artık dünya bizden görüş alıyor. Dünyaya da danışmanlık yapıyoruz. Bu oyunda hakemler çok etkili. İki hakemimiz son turnuvada 2 yaş gurubunun finalini yönetti. Hakem, teknik kadro, sporcu ve federasyon olarak her yerde varız."

2 AS OYUNCUMUZA VİZE ÇIKMADI

Özen, İngiltere'deki şampiyonaya giderken kürsüde kalacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Ülkemiz adına üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Evet madalya için şampiyonaya gidiyorduk. Kürsüde kalacağımızı düşünüyorduk. Takım yenilendi ve 7 yeni oyuncumuz vardı. Turnuvaya böyle başlamak kolay değildi. İki as oyuncumuza da vize vermediler. Bu da bizim için stres sebebi oldu. Benim turnuvaya gitmemem için uluslararası federasyona baskı yaptıklarını öğrendim. Maçlara çok müdahale ettiler. Stresli başladığımız bir turnuvayı şampiyon bitirdik" dedi. "Şampiyona'da tek yenilgisi olan takımlar Türkiye, İngiltere ve Yeni Zelanda'ydı. Bizim için önemli olan sürdürülebilir bir başarı. 2017 yılındaki şampiyonada kürsüde olan hiçbir takım burada kürsüde olmadı. Şampiyonluk yolunda, inanmışlık, birlikte hareket etme ve takım olma en önemli nedenler" diyerek sözlerini ta-