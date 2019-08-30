ÖHO’da Ankarakart dönemi başlıyor

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, başkentte hizmet veren mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor. Toplu taşıma araçlarında geçerli olan Ankarakart, mavi özel halk otobüslerinde 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren kullanılmaya başlayacak. Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin (validatör) mavi özel halk otobüslerine takılma işlemleri tamamlanırken, ÖHO'ların da dahil olmasıyla Başkent'te ulaşımda tek kart dönemine geçilmiş olacak. EGO otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan Ankarakart, özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılıyordu. Ankarakart'a geçilmesiyle ÖHO'larda nakit ücret ödemesi de sona erecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde 14 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüs sahipleri ile sözleşme imzalandı.EGO otobüsleri, ANKARAY, metro, teleferik ve ÖTA'larda geçerli olan 75 dakikalık transfer süresi, başkent genelinde hizmet veren 199 ÖHO'da da geçerli olacak.