Ankara’da Zafer Bayramı coşkusu

'30 Ağustos Kortej Yürüyüşü'ne, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma'dan yüzlerce asker, muharip ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz gazileri, Kızılay, AKUT, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Geçitte Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsilen de o dönemlerin üniformalarını giyen bölükler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü. Kortejin önünde dev Türk bayrağı açılırken, arkada Atatürk'ün büyük boy posteri yer aldı. Kortejde en fazla ilgiyi tarihi atlı birlik gördü. Çeşitli kurumlara ait eski araçlar da ilgi çekti. Yürüyüş, eski Meclis binasında sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER COŞKUSU

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bu topraklar cetvelle çizilerek değil süngüyle kazınarak vatan olmuştur. Bu ülke, vatanı için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içen kahramanların vatanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, şehit ve gazilerimize selam olsun" dedi. Fatih Stadı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Şöleni, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Adnan Kahraman, meclis üyeleri, STK Temsilcileri, muhtarların katılımı ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

İLK OLARAK ESAT KABAKLI SAHNE ALDI

Altınok'un 'milli ses' diye nitelediği Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı söylediği türkülerle alandakileri coştururken, Başkan Altınok için, "Yeni dönemde de Keçiören daha da güzelleşecek, Turgut Başkanın yaptıkları ortada" ifadesini kullandı.

"21. YÜZYILIN EN İYİ SESİ" AZERİN SAHNE ALDI

Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin'in sahne almasıyla coşku iyice doruğa çıktı, Türk bayraklarıyla alanı gelincik tarlasına çeviren vatandaşlar 'Çırpınırdı Karadeniz'i ise hep bir ağızdan söylediler. Azerin'e "Ölürüm Türkiyem" türküsünde Başkan Altınok da eşlik ederken Azerin'den övgüyle bahsederek "21. Yüzyılın en iyi sesi, vatan, millet, turanın sesi, ipek ses" ifadelerini kullandı.