Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Wonderland’de Zafer Bayramı

Wonderland’de

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Wonderland’de Zafer Bayramı
AVRUPA en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Zafer Alayı, Fener Alayı, Dev Kortejler ve çocuklar için farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceksiniz. Eğlence dolu Wonderland Eurasia, misafirlerine sürprizler hazırlamaya devam edecek. Açık ve kapalı alanlarda binlerce ünitenin yer aldığı Tema Park'ta gün boyu eğlenirken; Show programları, dev kortejler, karnavallar, animasyon ve canlı performanslar ile de yıl boyu birbirinden renkli etkinliklerle katılabileceksiniz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Wonderland’de Zafer Bayramı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN