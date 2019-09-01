Wonderland’de Zafer Bayramı

BUGÜN NELER OLDU

en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia; 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 3 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Zafer Alayı, Fener Alayı, Dev Kortejler ve çocuklar için farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceksiniz. Eğlence dolu Wonderland Eurasia, misafirlerine sürprizler hazırlamaya devam edecek. Açık ve kapalı alanlarda binlerce ünitenin yer aldığı Tema Park'ta gün boyu eğlenirken; Show programları, dev kortejler, karnavallar, animasyon ve canlı performanslar ile de yıl boyu birbirinden renkli etkinliklerle katılabileceksiniz.