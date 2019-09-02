Ankara-Sivas test sürüşleri yılsonunda

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki Ankara- Sivas YHT Projesi şantiyesinde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, daha sonra Sorgun ilçesinde ray kaynağı çalışmasına katıldı. Turhan, burada yaptığı açıklamada, projenin yüklenici firmalarından yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi aldıklarını aktararak, "Adım adım sona yaklaşıyoruz. Artık bu projede ray döşeme işi hızlandı. Yerköy ve Sivas arasında yaklaşık 100 kilometreyi buldu. Yerköy-Kırıkkale arasında ise ray döşeme çalışmalarını başlattık. 8 kilometrelik bir kesim de orada tamamlandı" diye konuştu. Çalışmaların bundan sonra daha hızlı şekilde yürüyeceğini dile getiren Turhan, "404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel yapısı barındırıyor. 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük var. 611 adet köprü ve menfez yapısı, 217 adet de alt ve üst geçit bu projenin bünyesinde inşa edildi. Toplam sanat yapısı 930 adet. Bu projede 100 milyon metreküp kazı yapıldı. 30 milyon metreküp de dolgu imalatı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

ETAP ETAP AÇILACAK

Turhan, alt yapı çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Viyadük ve tünellerimizde çalışmalarımız devam ediyor, önümüzdeki aylarda tamamlanmış olacak. Bu yılsonuna yakın inşallah bu hat üzerinde test sürüşlerine başlamış olacağız. Daha sonra da etap etap bu hattı trafiğe açmayı planlıyoruz. Tabi yüksek hızlı tren, AK Parti iktidarı döneminde milletimize verilmiş olan önemli bir hizmet. Avrupa'da 6, dünyadaki 8 ülkeden birisiyiz. Daha önceki yıllarda Ankara-İstanbul hattını ve Ankara-Konya hattını yüksek hızlı tren hizmetiyle buluşturduk. Ben burada, bu hizmeti veren işçisinden mühendisine, teknisyeninden proje mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Tabi bu hizmetlerin başında Cumhurbaşkanımız var. Bizler de onun gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için çalışıyoruz. Bizim amacımız, hedefimiz milletimize hizmet etmektir. Ona hak ettiği yaşam kalitesini ve standardını sunmaktır



DENGE ARACINI KULLANDI

TURHAN, ray eksenini dengeye getiren araçla kısa süreli yolculuk yaptı. İncelemelere, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer ve AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk da eşlik etti.