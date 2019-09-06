Kızılcahamam’da millet bahçesinde çalışmalar başladı

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KIZILCAHAMAMAkçay Mahallesi'nde Yeni Devlet Hastanesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi arka tarafında bulunan taşınmaz mal üzerine, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından, Millet Bahçesi yapılması için TOKİ'ye talimat verildi. TOKİ tarafından Millet Bahçesi zemin etüd çalışmaları başladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "31 Mart'ta, yapamayacağımız hiç bir şeyin sözünü vermeyeceğiz sloganı ile çıktığımız bu yola ilk adımımızı atarak, Millet Bahçesi zemin etüd çalışmalarımız başlamıştır" dedi.