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Kızılcahamam’da okul güvenliği toplantısı

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Kızılcahamam’da okul güvenliği toplantısı
KIZILCAHAMAM Kaymakamı Can Aksoy başkanlığında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler gündeme alındı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilerin güvenli bir ortamda ders görmeleri için okul içinde ve çevresinde her türlü tedbirin alınacağını söyledi. Güvenlik toplantısına Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli karakuş ve okul müdürleri katıldı.
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Kızılcahamam’da okul güvenliği toplantısı
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