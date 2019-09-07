BUGÜN NELER OLDU

Ankara Alışveriş Merkezi "Okula Dönüş Dönemi'ni ziyaretçileri ile kutlamak için yine harika bir program hazırladı. Farklı ve sevilen etkinlikleri, kazandıran kampanyaları ile Ankara'nın gözde Alışveriş Merkezi bugün ve yarın ziyaretçilerini bekliyor. Çok sevilen ünlü çizgi film Maşa Koca Ayı'nın Konser etkinliğine Ankara 'da ilk defa Podium Alışveriş Merkezi ev sahipliği yapıyor. Maşa ve Koca Ayı karakterleri konserleri ile saat 14.00,16.00,18.00 seansları ile sevenleriyle Podium'da bir araya geliyor.