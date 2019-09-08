Kerbela’dan ders çıkarmalıyız

YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Muharrem Ayı'nın başlaması ile birlikte Muharrem orucu tutan vatandaşlarla, Pir Sultan Abdal Cemevi'nde bir araya geldi. Yaptığı konuşmada Kerbela Olayı'ndan ders çıkarmak gerektiğini belirten Yaşar, "Bizlerin sorumluluğu Kerbela'yı tartışmak değil, Kerbela'dan ders çıkarmaktır. İmam Hüseyin, yeni Kerbelaların önüne geçmek için kendisini feda etmiştir. İmam Hüseyin, Yezid ve ordularına karşı, "Düşünün ben neden buradayım" demişti. Düşünün kelimesi o kadar önemli ki, onlar düşünmediler ve göremediler, görmek istemediler; Hazreti Hüseyin'in ölümün, zulmün üzerine üzerine yürüyen inancı ve kararlılığının, erdeminin farkında varamadılar, çünkü düşünemediler" dedi.

"BIZ BÜTÜNÜZ'

Birlik ve beraberlik mesajı vererek sözlerine devam eden Başkan Yaşar, "İslam ümmeti bugün de kan ve gözyaşı içindedir. Bu ateş çemberi içinde olan bizler ise bugün her zamankinden daha çok ehlibeyti sevdiğimiz gibi birbirimizi sevmeye, İmam Hüseyin gibi yezitlere karşı birlikte, omuz omuza olmaya, cesur olmaya mecburuz. Alevi kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli değerleridir. Aynı topraktan beslendik, farklı bakış açımız, farklı düşünmemiz bizim inanç ve itikat zenginliğimizin göstergesidir. Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Dadaloğlu ile Pir Sultan ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bir bütünüz ve bütün olmaya devam edeceğiz. Bu mübarek ayda Yüce Allah'tan tuttuğunuz oruç ve matemlerinizi kabul etmesini diliyorum" diye konuştu.