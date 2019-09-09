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Kızılcahamam’da okullar pırıl pırıl

Giriş Tarihi: 9.9.2019
Kızılcahamam’da okullar pırıl pırıl
TEMIZLIK faaliyetleri ile ilçe halkına daha temiz bir hayat sunan Kızılcahamam Belediyesi, okulları da pırıl pırıl yapıyor. Kızılcahamam Belediyesi ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim yılının başlamasına 1 gün kala tüm okulların, oyun alanları ve bahçelerinin temizliği bitti. Geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmeleri için Kızılcahamam Belediyesi olarak görev başında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Gelecek nesillere sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak istiyorsak elimizi taşın altına koymalıyız. Biz Kızılcahamam Belediyesi olarak temizlik konusunda hiçbir özveriden kaçınmıyoruz. Sorumluluklarımızın farkındayız. Nasıl Kızılcahamam'ı temizliyor ve vatandaşlarımıza emanet ediyorsak, okullarımızı da temizliyor ve öğrencilerimize emanet ediyoruz. Kızılcahamam'ı hep birlikte temiz tutmalı ve korumalıyız" dedi. Belediye Başkanı Süleyman Acar öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarılar diledi
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Kızılcahamam’da okullar pırıl pırıl
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