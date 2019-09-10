Altındağ’da ilk ders zili çaldı

BUGÜN NELER OLDU

eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Altındağ'da çaldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Bayram İmam Hatip Ortaokulu ve Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemi, Altındağ'da neşe ile başladı. Sabahın erken saatlerinde okul ziyareti yapan Asım Balcı, hem çocukları hem de velileri sevindirdi. Balcı, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olarak hepsine başarılı bir eğitim yılı diledi. Balcı, Altındağ ve Türkiye için yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesini diledi.