Kızılcahamam’da aşure bereketi

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Muharrem Ayı'nın İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak belediye organizasyonu ile 13 Ekim Cuma günü 14:00'da Kızılcahamam Aşağı Merkez Camii, Yukarı Merkez Camii ve Muhittin Camii önünde vatandaşa aşure dağıtımı yapılacağını söyledi.Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen aşure gününün, birlik ve beraberliği perçinlediğini belirterek, yapacakları bu etkinlikte amaçlarının gelenek ve göreneklerin yaşatılması olduğunu söyledi. Başkan Acar, "Hicri takvime göre yeni yılın ilk ayı olan Muharrem ayına merhaba dediğimiz bu günlerde, içindeki tahıllardan çok güzel bir tat oluşturan aşure ile sevgi, mutluluk, birlik ve beraberliği yaşıyoruz. Düzenleyeceğimiz Aşure dağıtımıyla bir geleneği yaşatmış olacağız. Bu güzellikleri ve geleneklerimizi her zaman korumalıyız. Muharrem ayınızı ve aşure gününüzü tebrik ediyor, Tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.