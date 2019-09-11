Okul yolunda hayatı denetim

Başkentte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla çocukların eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri, suç, şiddet ve kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü, bu yıl da okullarda aldığı önlemleri artırarak sürdürdü. Polis ekipleri, okul çevrelerinde trafik ve asayiş uygulaması yaptı. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilinin çaldığı günde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri okul önlerinde uygulama yaptı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada ekipler, okul çevrelerinde şüpheli görülen araçlarda inceleme yaparken, şahısların da kimliğini kontrol etti.

KURALA UYMAYAN YANDI

Ülke genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması gerçekleştirildi. İnternet cafeler , park bahçeler ve servislerin içleri didik didik arandı. Uygulamada aranan şahılar yakalandı, polis uygulama noktalarında kuş uçurtmadı. Polis, okul çevresinde madde satan kişileri de gözaltına aldı. Okulların açılmasıyla birlikte asayiş uygulamalarının artacağı öğrenildi. Başkentteki uygulamada binlerce kişiye genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapıldı, bu sorgularda aranan şahıslar yakalandı. Uygulama kapsamında kurallara uymayan servis aracı sürücülerine para cezası yazıldı. Bazı servis araçları ise trafikten men edildi.

ÖNCELİK ÇOCUKLAR

Emniyetten alınan bilgilere göre yurt genelinde yapılan asayiş uygulamalarında temel önceliğin çocukların okullarında huzurlu ve güvenli bir eğitim almalarını sağmak olduğu öğrenildi. Bu çerçevede okulların çevresinde oluşacak olumsuzlukları önlemek için uzun bir süredir yoğun ve baskılı çalışmalar devam ediyordu. Asayiş uygulamalarında gençlere kötü örnek olabilecek insanlar, tamamen uzaklaştırılmış oldu.



EMNİYETTEN SERVİS UYARISI

EMNIYET Genel Müdürlüğü'nce okul servisini kullanılırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden video hazırlandı. Paylaşılan videoda, "Aydınlık yarınlarımızın teminatı ve gelecek nesillerimizin sesi olan tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında bir kez daha başarılar diliyoruz. Kıymetli öğrencilerimizi taşıyan okul servislerinde dikkat edilmesi gereken hususları önemle hatırlatıyoruz" mesajı yer aldı.Okul servisi kullanırken dikkat etmeleri gereken konuların hatırlatıldığı videoda, araç hareket halindeyken emniyet kemerinin takılı bulundurulması gerektiği belirtildi.