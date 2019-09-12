Sıra erkeklerde

TÜRKIYE'NIN de katılacağı 2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Avrupa voleybolunun milli takım düzeyinde en büyüğünün belirleneceği turnuva 31. kez düzenlenecek. 29 Eylül'e dek sürecek organizasyonun ev sahipliğini, Fransa (Montpellier, Nantes, Paris), Belçika (Brüksel, Anvers), Slovenya (Ljubljana) ve Hollanda (Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn) yapacak. Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, altışar ekipten oluşan grupları ilk 4 içinde tamamlayanlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



TÜRKİYE GRUP MAÇLARINI SLOVENYA'DA OYNAYACAK

Başantrenörlüğünü Nedim Özbey'in yaptığı A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ülkelerden Slovenya'nın yanı sıra son şampiyon Rusya ile Belarus, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek. Grup karşılaşmalarını Ljubljana kentindeki Arena Stozice'de oynayacak ay-yıldızlılar, ilk maçında bugün Rusya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.

EN BAŞARILI TAKIM RUSYA

İLKI 1958'de olmak üzere daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 9 kez boy gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımı, 11'incilikten ötesini göremedi. Organizasyonu 1963, 2011 ve 2017'de 11. sırada tamamlayan Türkiye, şampiyonaya ev sahipliği yaptığı 1967'de 14, 2009'da ise 13. oldu. Turnuvaya unvanını korumaya gelecek Rusya, Sovyetler Birliği dönemi de dahil elde ettiği 22 madalyayla (14 altın, 3 gümüş, 5 bronz) Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.



MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI BUGÜN

15.30

Türkiye-Rusya CUMA:

18.30

K.Makedonya-Türkiye PAZAR:

21.30

Türkiye-Slovenya 17 EYLÜL SALI:

21.30

Türkiye-Belarus 18 EYLÜL ÇARŞAMBA:

21.30

Finlandiya-Türkiye