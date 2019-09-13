Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga

BUGÜN NELER OLDU

bir bağ evinde çıkan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı. 10 Eylül'de Eray Mert'in (26) yaşamını yitirdiği olayda gözaltına alınan zanlılardan F.M.,Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer zanlılar M.D. (25), S.D.(20) ve K.L. (19) ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.D. ve K.L., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.D. tutuklandı. M.D.'nin yaklaşık iki ay önce hapisten çıktığı, diğer şüphelilerin de birçok suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Çubuk'a bağlı Taşpınar Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki bir bağ evinde 10 Eylül'de 5 kişi arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda Eray Mert hayatını kaybetmişti. Şüpheliler F.M., M.D., S.D. ve K.L. polis tarafından gözaltına alınmıştı