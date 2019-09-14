DTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi meyvelerini veriyor

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Teknokent ATOM kuluçka merkezinde oyun geliştirme üzerine faaliyetler sürdüren Woordy Games firması yeni bir oyun geliştirdi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nde (ATOM) Woordy Games firması 'BastackBall' isimli bir oyun üretti. Oyunun geliştiricilerinden Bilgisayar Mühendisi Mehmet Gökhan Okumuş, hiper gündelik kategorisinde ürettikleri oyun hakkında açıklamalarda bulundu. Oyun geliştirmenin ilk etapta çok fazla maddi götürüsü olmadığını anlatan Okumuş, en büyük sermayenin zaman ve hayal gücü olduğunu söyledi. ODTÜ ATOM'da geliştirilen oyunların mobil pazarlara sunduklarını söyleyen Okumuş, 'BastackBall' adlı oyun hakkında, "Çıkartmış olduğumuz oyunun adı 'BastackBall' markette bulunan diğer hiper gündelik oyunlar gibi basit bir oyun. Kullanım ömrü kısa bir oyun. BastackBall, Google Play ve Appstore'de yayına girdi. Şu an için kullanıcı verilerini takip ediyoruz. Bizim için iyi bir tablo söz konusu. Muadili birçok oyun var. Geliştirmiş olduğumuz versiyonda bütün oyun bölümleri tasarlanarak gidiyor" dedi.