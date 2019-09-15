Hedef, ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın ev sahipliğinde Ukrayna'nın Bağımsızlığının 28. Yıldönümü Resepsiyonu önceki gün Ankara Sheraton Hotel'de gerçekleşti. Resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, askeri ataşeler, bürokrasi temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Program öncesi konser veren senfoni orkestrası ve sahneye yansıtılan video gösterisi davetlilerden büyük alkış aldı. Senfoni orkestrası konserde ayrıca Türkçe şarkılara da yer verdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Ukrayna milli gününü kutlayarak, "Türkler ve Ukraynalılar, ticaret ve medeniyet denizi Karadeniz'de birçok projeye imza atmıştır"dedi. Pekcan, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler açısından "stratejik ortak" olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Avrupa Birliği'nden sonra ikinci ziyaretini Türkiye'ye yaptığını anımsatan Pekcan, ikili ticaret hacminin 4.1 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek şunları söyledi: "Hedefimiz, Türkiye-Ukrayna ikili ticaret hacmimizi önce 10 milyar dolar sonra da 20 milyar dolara ulaştırmak. Sadece ticaret hacmi değil, Ukrayna'daki Türk yatırımları 3 milyar dolara ulaştı. Müteahhit ve müşavirlik firmalarımız Ukrayna'da altyapı hizmetleri ve ülkenin yeniden yapılanmasına hizmet ediyor. Güçlü ticari ilişkinin yanı sıra serbest ticaret anlaşması (STA) görüşmeleri yürütmekteyiz. Umarım müzakerelerde iki tarafın da kabul edeceği dengeli bir anlaşmaya ulaşabileceğiz."Programda konuşan ev sahibi Büyükelçi Sybiha, Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarlarına özel ilgisine çok değer verdiklerini söylerek, "STA müzakereleri yakın bir ivme kazanacak. Türkiye, ihtiyaçlarımız için İHA'ları satan ve bu konuda daha fazla işbirliği sunan ilk uluslararası ortağımızdı. Bu hassas ancak çok önemli alandaki birçok proje, yakın gelecekte de gerçeğe dönüşecek" dedi.