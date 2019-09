İlk ders zilini şehidin kızı çaldı

BUGÜN NELER OLDU

ŞANLIURFA'NIN Halfeti ilçesinde 17 Mayıs 2019'da PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin ismi, Altındağ'da bir okulda yaşayacak. Battalgazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ortaokula, şehit komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin ismi verildi. Şehidin doğum gününde gerçekleştirilen tören duygu dolu anlara sahne oldu. Okulda ilk ders zilini, şehidin kızı Beyza Kayadibi çaldı.Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın da katıldığı törene, şehit komiser Şükrü Can Kayadibi'nin Altındağ'da yaşayan ailesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Kaya, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Murat Tekin, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karacı, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Altındağ İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kayran, okul öğrencileri ve veliler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından, okulda ilk ders zilini şehit komiser Kayadibi'nin kızı Beyza Kayadibi çaldı. Babasının adının yaşayacağı okulda ilk ders zilini çalan Beyza, herkesi duygulandırdı.