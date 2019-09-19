Otomobilin çarptığı direk taksinin üzerine devrildi

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OTOMOBILIN çarptığı trafik lambası direği seyir halindeki taksinin üzerine düşerken, kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Dögol Caddesi'nden Ulus istikametine giden Türkmen Turan Çiftçi'nin kullandığı otomobil Anadolu Meydanı kavşağında refüjdeki trafik lambası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen direk bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Hacı Yılmaz yönetimindeki taksinin üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi yaralanırken, taksi sürücüsü Yılmaz şans eseri yara almadan kurtuldu. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu Çiftçi ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Meydanı'nda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.