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Ulucanlar’ın can dostları

Ankara Kalesi’ndeki sokak hayvanlarına bakım ve mama desteği sağlanması talimatı veren Başkanı , Ulucanlar’ın can dostlarına da sahip çıktı

Giriş Tarihi: 19.9.2019
Ulucanlar’ın can dostları
ULUCANLAR Cezaevi Müzesi ve müzenin yarı açık kısmına gelen ziyaretçileri sevimlilikleriyle karşılayan kediler artık sahipsiz değil. Sanat Sokağı'nda faaliyet gösteren sanatçıların ilgilendiği, zaman zaman da hayvanseverlerin mama ve bakım desteği sağladığı can dostlar, artık Altındağ Belediyesi'ne emanet. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ulucanlar Cezaevi'nin, sevimlilikleriyle büyük beğeni toplayan kedilere yuva olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Başkan Balcı, "Burası eskiden acının, ölümün simgesiydi. Ancak kötü günler geride kaldı. Bu sevimli can dostlar ise yaşamın simgesi renkleriyle ve sevimlilikleriyle buraya adeta can veriyorlar" dedi.
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Ulucanlar’ın can dostları
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