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Özel sporcu ’den gümüş geldi

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Özel sporcu Ebru Acer’den gümüş geldi
MILLI sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı. Rakibine müsabakayı 11-6, 11-7 ve 11-4'lük setlerle 3-0 kaybeden Ebru altını kaçırdı. Özel sporcu Ebru Acer, ITTF-PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu. Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başardı. Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyaya dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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Özel sporcu Ebru Acer’den gümüş geldi
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