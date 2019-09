Başkentte gaziler unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

19 Eylül Gaziler Günü, FETÖ darbe girişiminin engellenmesi sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da da kutlandı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gün dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde gazileri yalnız bırakmadı. 19 Eylül Gaziler Günü, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da coşkuyla kutlandı. Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Sadettin Karakan, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haydar Ünal ile ilçe protokolü, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Atatürk anıtına çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler Gaziler Günü'ne ilişkin şiirler okudu. Gaziler onuruna kahvaltı törenin ardından gaziler onuruna kahvaltı programı düzenlendi. İlçedeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıya ilçe protokolü ile gaziler ve şehit yakınları katıldı. Başkan Oğuz burada yakından ilgilendiği gaziler ve şehit yakınlarıyla sohbet etti.KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde Keçiören Kaymakamlığı tarafından düzenlenen yemek programına katıldı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Emniyet Müdürü Ahmet Tahir Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, Jandarma Komutanı Başçavuş Tevfik Keser ve gazilerle birlikte 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen yemeğe katılan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları söyledi: "Vatan gazi ve şehitlerimize minnettardır, şairin de dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır', Her cephede milyonlarca şehit vererek milli mücadeleden zaferle çıktık. Küllerinden doğmuş bir milletin evlatlarıyız. Dünyaya adaleti, nizamı getiren bir imparatorluğun evlatları ve bakiyesiyiz. Vatanımız, milletimiz, şerefimiz, dinimiz, bayrağımız varsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Kutsal değerler uğruna canından, kanından vazgeçen gazilerimize minnettarız." 115 Temmuz'da en fazla şehit veren ve gaziye sahip ilçenin Keçiören olduğuna vurgu yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'ta konuşmasında, "Gazilerimizin yaptıklarının üzerine söyleyecek bir sözümüz yok, en büyük fedakarlığı yapmış durumdasınız. Sizleri seviyoruz, tüm gazilerimize uzun ömürler diliyorum, 720 gazi ile Keçiören en fazla gazinin ikamet ettiği ilçemizdir" dedi.KIZILCAHAMAM Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle Gazilerimiz onuruna yemek verildi. İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna verilen yemekte, gaziler ve aileleriyle Seyre-t Restoranında bir araya gelerek sohbet ettiler. İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Gaziler ve Gazi yakınları katıldı. Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar, bu anlamlı günde gaziler onuruna verilen yemeğe katılan herkese teşekkür ettiler.MAMAK Belediyesi, Mamak Kaymakamlığı ile ortaklaşa düzenlenen Gaziler Günü Programı'nda Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gazileri yalnız bırakmadı. Mamak Belediyesi Seğmen Konağı'nda düzenlenen programda 19 Eylül Gaziler Günü'nün bu aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu kaydeden Mamak Kaymakamı Polat, "Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandırıldığı bir gündür. Vatan için toprağa düşmüş, vatanı için kanını akıtmış hayatının bağrında vatan, bayrak demiş Mehmetçiklerimize vefa günüdür" dedi.