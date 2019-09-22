Tuz Gölü, gelin ve damatların yeni gözdesi

BUGÜN NELER OLDU

önemli göllerinden biri olan Tuz Gölü'nde, evliliğe ilk adımı atan nişanlılar ile gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor. Ankara, Aksaray ve Konya illerinin ortasında yer alan, Lut Gölü'nden sonra dünyanın ikinci tuzluluk oranına sahip olan Tuz Gölü, hafta sonunun gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için çıplak ayakları ile tuzlu suya giren vatandaşlar, bu sırada beyaz bir doğa harikası üzerinde vakit geçirirken evliliğe ilk adımı atan nişanlılar ile gelin ve damatlar, gün batımı eşliğinde hayatlarının en güzel anını ölümsüzleştiriyor. Tuz Gölü, doğal güzelliğin yanında gölün altında oluşturulan 'Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi' ile birlikte doğalgaz depolaması 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkaracak. Böylece, 2023 yılında Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini depolardan karşılıyor hale gelmiş olacak.