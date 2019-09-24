Büyükşehir’in yapmadığını ilçe belediyeler yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğa sahip olmasını, Yavaş'ın yapacağı hizmetlere engel olarak kullanmadıklarını ifade eden Ünal, "Biz sonuçta Ankara'ya hizmet etmek için seçilmiş insanlarız. Daha önce nasıl hizmet ediyorsak şimdi de hizmet etmeye devam ediyoruz. Mansur Bey'in makul önergelerinin hepsine destek verdik. Mesela öğrencilere yüzde 50 su indirimi oy birliğiyle geçti. Bakımevlerinin kurulması da oy birliğiyle geçti. Mansur Bey bir çalışma yapmak istiyorsa bizden ret almıyor" diye konuştu. Ünal şunları söyledi:Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhur İttifakı'nın belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine ilişkin önergeyi gündeme almadan reddetti.Daha önce suda indirimi yapan ASKİ Genel Müdürü ile zammı teklif eden ASKİ Genel Müdürü aynı kişidir. Yani basiretli bir genel müdür ya da tüccar madem zarar edecek niye 8 ay önce bir indirimi Meclise sunar? Bu çok önemli bir durumdur ama sen yatırım yapacaksan, zarar edeceğini söylüyorsan önceki indirimi yapmayacaktın veya yaptırmamalıydın. Bunun üzerine Mansur Bey seçim döneminde 'Ben gelmeden icraatlarım geldi. Ben suya indirim yaptırdım' diye böyle konuşmalar yaptı. 8 ay sonra gelip de ben zarar ediyorum demesi makul bir istek değildir.Belediye bürokratları Mansur Yavaş'ı, çocuk koruma evlerinin kapatılmasına ilişkin yanlış bilgilendirdi. Evlerin kapatılmasıyla sokakta kalan çocuklara AK Partili Mamak Belediyesi el uzattı. Başkan Mansur Yavaş'ın ağzından kötü sözler çıktı. 'Tecavüz vakası var bilmiyor musunuz' diye sözler sarf etti. Asla öyle bir şey yok. Koruma evlerinde evin içinde kalan çocuklarla veya personelle ilgili hiçbir tecavüz vakası olmamıştır.Belediyeye bağlı bazı şirketlerdeki yönetim değişikliğinin, "Yavaş'ın şirketlerin genel kurulları için görevlendirdiği ekibin yanlış işlemler yapmasından dolayı gecikti. Bazı şirketlerde Mansur Bey'in ekibi tarafından bir yanlış çalışmayla genel kurullar doğru şekilde yürütülmedi. Genel kurullar doğru şekilde yürütülmediği için Ticaret Sicil Müdürlüğü genel kurulların yapılış şeklini kabul etmedi.düzgün bir asfaltı kazıyıp tekrar asfalt atıyorsan burada bir çifte standart vardır. Maalesef ilçe belediyelerimiz ve muhtarlarımız bize 'Stabilize yollarımız yapılmadı, asfalt gelmiyor' diye şikayette bulunuyor. Arkadaşlarımızda asfalt var mı yok mu bilemem ama asfalt varsa önce acil ihtiyacı olan yerlere yapmak lazım. Gençlik Caddesi'ndeki yolu kaldırıp oraya yol sermeye kalkarsan onu ben eleştiririm.belediyelerimiz Büyükşehir'in yapması gereken ama yapmadığı işlere de koşturuyorlar. Mesela Kızılcahamam'da mezarlıkların bakımını ilçe belediyemiz yapıyor. Halbuki Büyükşehir'e bağlıdır. Yollarla ilgili aksaklık varsa yapmaya gayret gösteriyorlar. Belediyelerimiz 'Burası Büyükşehirin yeridir, biz yapmayalım' düşüncesine girmiyorlar. Mesela Kahramankazan'da, bu yıl Büyükşehirin fide dağıtması gerekiyordu, dağıtmadı. Bunun yerine ilçe belediyemiz dağıttı. Sıkıntıları insanlara yansıtmadı.