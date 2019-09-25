Gollerimin sayısını bile bilmiyorum

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Türk futbolu ve Ankaragücü'nün efsane ismi Nazmi Erdenerin, hafta sonu oynanacak Başkent derbisi öncesinde Sabah Ankara'ya konuştu. Sert şutları ile kalecilerin korkulu rüyası olan ve 1972 dünya kupası şampiyonu Almanya'nın ve 1970'lerin fırtına takımı Mönchengladbach'ın oyuncusu Rainer Bonhof'a benzetilen Erdenerin, "Bonof Nazmi" ve "Bombacı Nazmi" lakaplarını aldı. 1977'de Balgat Spor'da başlayan kariyerinin dönüm noktalarını anlatan ünlü oyuncu şu anda çalıştırdığı 2.Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor üzerine de konuştu. Lakabının anısını da anlatan Erdenerin,O da uzaktan gol atardı. Bu yüzden benim için de böyle yazdılar. Şu an bile insanlar beni Bonof olarak tanıyorlar.Erdenerin, 1985 yılına kadar Ankaragücü'nde, daha sonra Hacettepe Camızoğlu'nda oynadı. Melih Gökçek'in Keçiören Belediye Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Camızoğlu'nu satın alıp, takımın adının Keçiörengücü olarak değiştirmesiyle, Keçiörengücü'nde oynamaya başladı. Takımda o sezon üçüncü ligden ikinci lige yükseldiklerini belirten Erdenerin, ''Keçiören'de 1987-90 sezonlarında, üç yıl oynadım. Sonra zamanın bakanı Cemil Çiçek Yozgat'a istedi beni. 1990- 93 döneminde Yozgatspor'da oynadım.1993'te futbolu bıraktım. 16 yıl oynadım. İki kere gol kralı oldum. Gollerimi toplam olarak bilmiyorum. Ankara'ya döndüm. Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği okuyordum. Futbolu bırakınca da öğretmenliğime devam ettim" dedi."Balgatspor'dayken Ankaragücü bizim maç yaptığımız çevreye takım olarak kahvaltıya gelmiş. Tribüne çıkmışlar vakit geçirmek için.Ankaragücü'nde oynamak ister misin diye sordu. Çocuğum daha. Amcadedim.dedi. Bu amca kim falan diye sordum, Ankaragücü'nün teknik direktörü dediler. Ben tabi heyecandan salıyı zor ettim.Attığı şut sonrası''1980-81 sezonunda Ankara'da oynanano maçı benim yine uzaktan attığım birgol ile kazanmıştık. Frikik kullanıyorlardı.Barajın üstünden kaleye şut attım, rahmetliAli Çimen'in kafasına çarptı. Çarpmanınetkisiyle yere düştü. Hemen hastaneyegötürdüler. İki gün müşahede altındakaldı. Hafızasını kaybetmişti. Kalecilerin,oyuncuların korkulu rüyasıydım.Trabzonspor'un kalecisiŞenol ağabeydi. Ankara'ya geldiğindehep beni sorarmış oynuyormu, sakat mı diye. HerTrabzon, Galatasaray maçındada ben atardım gol.''YABANCI oyuncu konusuna da değindi Nazmi Erdenerin. Yabancı sayısını fazla bulduğunu belirten deneyimli teknik adam, "10- 15 tane yabancı çok fazla. Hocalar milli takımda oynatacak oyuncu bulamıyor. Türkiye'den çok nadir oyuncular çıkıyor. Eskiden Emreler, Ardalar vardı. Bunlar hep altyapılardan çıkıyordu. Devletin parasını bu kadar dışarı harcamanın manası yok. Mesela Türk oyuncular 2 bin alıyorsa onlar 6-7 bin alıyor. Futbolcu kadar menajer de kazanıyor. Oyun anlamında yabancı futbolcu çok olduğu için bir ekolümüz yok. 4 yılda bir dünya kupası oluyor" dedi.ANKARA futboluna ve Ankara taraftarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdener, ''Ankara'dan şampiyon çıkması imkânsız bir şey değil. Keçiörengücü ilk defa çıktığı birinci ligde gayet iyi gidiyor. Ankaragücü'nün Aykan Hoca ile devam etmesi gerekiyordu. Yeni gelen hoca takımı anlayana kadar 1 ay geçer. Ankaragücü'nde sağ bek iyi sol bek iyi, orta saha yaş durumundan dolayı biraz sıkıntılı gibi'' diye konuştu.