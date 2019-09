10 hastadan 9’unda alerjiye rastlanmadı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği İlaç Alerjileri Çalışma Grubu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Penisilin Alerji Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Şekerel, ilaç alerjisinin her an her ilaca karşı gelişebileceğini belirterek antibiyotikler, ağrı kesiciler ve epilepsi hastalığının tedavisine yönelik kullanılan ilaçlarda bu alerjilerin daha sık görüldüğünü söyledi. İlaç alerjilerinin uygunsuz, bilinçsiz ve abartılı kullanımına bağlı olarak gelişebildiğini anlatan Şekerel, ilaca karşı reaksiyonların kullanımdan hemen sonra, aylar sonra ya da aralıklı kullanımına bağlı olarak hafif ya da yaşamı tehdit eden ağır bir reaksiyona kadar değişkenlik gösterebildiğini belirtti.Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma, çocukluk çağında ilaç alerjisinin daha az görüldüğünü dile getirerek "Herhangi bir ilacı kullanırken, ciltte oluşan kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı başta olmak üzere beklenmeyen bir bulgu olunca ilaç alerjisi yönünden ele alınmalıdır." dedi. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği, İlaç Alerjileri Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu ise alerji uzmanı tarafından yapılan değerlendirme sonrası ilaç testlerinin reaksiyondan 1-6 ay sonra yapılabildiğine işaret etti.