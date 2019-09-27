Kalp sağlığınız için harekete geçin

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi kalp sağlığını korumak için harekete geçti. Kalaba Kent Meydanında Dünya Kalp Gününde "Kalbin için harekete geç" adıyla düzenlenecek etkinlikte sağlıklı yaşamın ilk şartının spor olduğu vurgulanacak. Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliğinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de uzman doktor ekibiyle tansiyon, nikotin, şeker ölçümü yapacak ayrıca organ bağışına teşvik için bilgilendirme standı açılacak. Step ve aerobik gösterileriyle hareketlenecek programa Olimpiyat ve Dünya şampiyonu halterciler Halil Mutlu, Sedat Artunç, gençler Dünya ikincisi güreşçi Ayşegül Özbege'nin de katılımı bekleniyor. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği'nden 80 bisikletçinin de renk katacağı etkinlikte katılımcılara sağlıklı yaşama dair hediyeler verilecek. Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pazar günü saat 11.00'de yapacağımız etkinliğimize herkesi bekliyoruz" dedi.