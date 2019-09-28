‘Derbilerin havası farklı olur’

GENÇLERBIRLIĞI'NIN Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano
, Başkent derbisinde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ligde 5 haftada 2 beraberlik alan ve son sıraya demir atan kırmızı-siyahlılar, bu maçı da çıkış karşılaşması olarak görüyor.
Brezilyalı oyuncu derbilerin her şehir için özel olduğunun altını çizerkin şunları söyledi: "Bu şehir için önemli bir maça çıkacağız. Burası iki takımın da ortak evi. İki takım için de önemli bir maç. Derbi maça çıkmak bizim için her zaman çok özeldir.
Bu maçların özel bir motivasyonu vardır. Umarım bu karşılaşmada galip gelen taraf biz oluruz. Hem biz mutlu oluruz hem de taraftarlarımızı mutlu etmiş oluruz. Bence hocamız da daha motive olmuştur. Bu bizi de motive edecek bir durum.
Bunun haricinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Daha henüz ligin başı. Her şeyin değişeceğine inanıyorum."