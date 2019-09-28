‘Derbilerin havası farklı olur’

BUGÜN NELER OLDU

GENÇLERBIRLIĞI'NIN Brezilyalı orta saha oyuncusu, Başkent derbisinde kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Brezilyalı oyuncu derbilerin her şehir için özel olduğunun altını çizerkin şunları söyledi: "Bu şehir için önemli bir maça çıkacağız. Burası iki takımın da ortak evi. İki takım için de önemli bir maç.Bu maçların özel bir motivasyonu vardır. Umarım bu karşılaşmada galip gelen taraf biz oluruz. Hem biz mutlu oluruz hem de taraftarlarımızı mutlu etmiş oluruz.Bunun haricinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Daha henüz ligin başı.