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’da okullar yenileniyor

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Kızılcahamam’da okullar yenileniyor
KIZILCAHAMAM Belediye Başkanı Süleyman Acar geçtiğimiz hafta Kızılcahamam'da bulunan okulların hepsini ziyaret ederek okul müdürleri ve 364 öğretmen ile istişarelerde bulundu. Onların istek ve taleplerini dinledi. Okulların fiziki ihtiyaçlarını gidermek için eğitime desteğini sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Süleyman Acar "Çocuklarımız en değerli beşeri kaynağımızdır. Okullarımıza sözlerimizi tutuyoruz. Okul güvenliği ve estetiği açısından önem arz eden sorunları kısa sürede çözmek için daima çalışıyoruz. Durmak yok hizmete devam" dedi.
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Kızılcahamam’da okullar yenileniyor
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