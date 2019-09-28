Sahte faturayla 3 milyonluk hayali mazot almışlar

BUGÜN NELER OLDU

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 26 şüpheliden 23'ü yakalandı. Bilirkişi raporunda adı geçen yönetim kurulu üyelerinin, kooperatif kasasında bulunan parayla lüks giyim mağazalarında kendileri için harcamalar yaptığı, turistik alkollü gece kulüplerinde eğlendikleri ve 336 bin 127 lira tutarında çay ve ikram gideri harcaması yaptıkları belirlendi. Kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin ayrıca bir akaryakıt şirketinden sahte faturalarla 2 milyon 877 bin lira tutarında hayali akaryakıt ve madeni yağ alımı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 23 kişi emniyete götürüldü.