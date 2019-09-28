Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yerli üretim cihazlarımız var

üretim cihazlarımız var

Giriş Tarihi: 28.9.2019
Yerli üretim cihazlarımız var
ANKARA Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "31. Uluslararası Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik, Saç, Ürün ve Ekipmanları Fuarı"nı ziyaret etti. Fuarın uzun bir aradan sonra Ankara'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Yerli üretim cihazlarımızın fuarda yer almasından mutluluk duydum" dedi. ATO Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen fuarda, ATO'nun 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin açtığı standı ziyaret eden Baran, Komite Başkanı Ömer Sarıoğlu'ndan fuar hakkında bilgi aldı. Fuarda sergilenen marka ve ürünleri inceleyen Baran, uzun bir zaman sonra bu fuarın Ankara'da düzenlenmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Baran, "Sektörün lider firmaları, dünyaca ünlü markalar ve profesyonel isimler tecrübelerini Başkent'e taşıdı. Ankara'mız Türkiye'nin her bölgesine olan yakınlığı ile Türkiye'nin de merkezi durumunda" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli üretim cihazlarımız var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN