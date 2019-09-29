Altındağ korosu yetenek avında

BUGÜN NELER OLDU

vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, yıl boyunca sergiledikleri başarılı performanslarla profesyonel koro topluluklarına adeta taş çıkaran Altındağ Belediyesi Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları, yeni koristler arıyor. Türk Sanat ve Türk Halk Müziği koroları için yeni dönem kayıt başvuruları başladı. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları için başvuru süreci başladı. Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, başvuran adaylar arasından seçme yapılacak. Koro şefleri İlkim Eylül İlk ve Cengiz Taşkent'in değerlendirmesiyle gerçekleştirilecek olan seçmelerde, adayların ses tonlarına, ses aralıklarına, müzik kulaklarına ve müziğe olan yatkınlıklarına dikkat edilecek.