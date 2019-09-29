Doha’da bitişi göremedik...

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DÜNYA Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar maraton finalinde mücadele eden milli sporcular Elvan Abeylegesse ve Fadime Çelik, yarışı tamamlayamadı. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın kadınlar maraton finalinde piste çıkan milli sporcularFinalde KenyalıBahreynli Rose Chelimo 2:33:46 ile ikincilik, Namibyalı Helalia Johannes ise 2:34:15 ile üçüncülük elde etti.