Halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Mamak'ta halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre Emre Sarıyıldız(21), Gürcü Baştürk (80), Türkan Kayış (48) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Şahin, "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor teknik bir arızadan dolayı. Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz" dedi.KAZANIN nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, en az 3 kişi de yaralandı.CEBRAIL Bağcı, "Karşı yola arabamı park ettim. Belediye otobüsünden önce girdi. Ne kadar kişi varsa hepsini altına aldı. Hemen yardıma koştum. Erkek öğrenci sırtında çantası vardı. 3 tane kadın alttaydı. Şoför şok geçirdi indi başını tuttu, ellerini kendi kafasına vurdu."AYŞE Varol, "Bineceğim otobüs direk durağa hızla geldi. Kırmızı ışıktan çıkıpta o hızla nasıl geldi anlamıyorum. Belki sola kırsa bu insanlar ölmeyecekti direk daldı. Ben ölümün kıyısından geçtim. Yan tarafta 2 tane yaralı vardı onlara müdahale etmeye çalıştık. Ön tekerin altında bir genç çocuk vardı. Çocuk öldü diye bırakacaklardı. Ben ve yanımda biri bağırdı, çocuk canlıydı. Otobüsün sağa doğru hızla geldiğini görünce geriye atladım. Önümden sıyırdı."