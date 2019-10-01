Hasret bitiyor perdeler açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 'Gulyabani'sinden, tüm zamanların yazarı William Shakespeare'in 'Yanlışlıklar Komedyası'na, İskender Pala'nın 'Leyla ile Mecnun'undan, Türk öykü ve tiyatro yazarı Haldun Taner'in 'Keşanlı Ali Destanı'na, Türk oyun yazarı Ekrem Reşit Rey'in 'Lüküs Hayat'ından, ünlü Alman tiyatro yazarı ve yönetmeni Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü'ne Adalet Ağaoğlu'nun 'Kozalar'ından Yılmaz Gruda'nın 'Kasetçiler'ine birçok oyun Devlet Tiyatroları'nın bu sezon ilk turdaki yeni oyunlarından. Yeni oyunların yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kapalı gişe oynayan Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey'i, Orhan Kemal'in 'Üç Kâğıtçı'sı, Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza'sı ve Moliere'in 'Cimri'si de bu sezon seyircilerin beğenisine sunulmaya devam edilecek.Yeni sezonda yerli ve yabancı yaklaşık 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuarında en fazla yeni oyun ise Ankara'da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2019-2020 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile başlayacak. 'Küçük Burjuva Düğünü', 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını', 'Vatan Yahut Namık Kemal', 'Lüküs Hayat', 'Maskeliler', 'Leyla ile Mecnun', 'Gulyabani' ve çocuk oyunu 'Mavi Pullu Balık' Ankara sahnelerinde seyirciyle buluşacak yeni oyunlar olacak. 'Küçük Burjuva Düğünü' Şinasi Sahnesi'nde, 'Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını' ve 'Leyla ile Mecnun' Küçük Tiyatro'da, 'Gulyabani' Altındağ Tiyatro Sahnesi'nde, 'Maskeliler' Stüdyo Sahne'de, 'Vatan Yahut Namık Kemal' Oda Tiyatrosu'nda, 'Lüküs Hayat' Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde ve çocuk oyunu 'Mavi Pullu Balık' Akün Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak.Ekrem Reşit Rey'in yazdığı 'Lüküs Hayat', 1930'ların Türkiye'sinde Batılılaşma özentisinde olanlarla halk kesiminden insanlar arasında doğan komik durumları anlatacak. Devlet Tiyatroları sahnelerinden ilk kez perde açacak olan Murat Atak'ın yönettiği oyun, 5 Ekim Cumartesi günü Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yapacak. Yazıldığı dönemin izlerini taşıyan Bertolt Brecht'in 'Küçük Burjuva Düğünü', insan psikolojisine, yabancılaşmaya ve çatışmalara dikkati çekerken, hem sessiz sinema ögeleri içeriyor hem de dans ve müzikleriyle seyirciyi eğlendirmeyi amaçlıyor. 4 Ekim Cuma günü Şinasi Sahnesi'nde prömiyer yapacak oyunun rejisörlüğünü Cem Emüler üstleniyor. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı ve prömiyerini 4 Ekim Cuma günü yapacak olan 'Gulyabani' oyununu Volkan Özgömeç yönetiyor. Oyun, dönemin İstanbul'unu yalın bir şekilde anlatıyor. Oldukça az dekor kullanılarak orta oyunu tadında sahnelenecek oyunda, seyirciler de zaman zaman oyunun içinde yer alacak.