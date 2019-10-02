Holistik yaşamla gelen sağlık

BUGÜN NELER OLDU

Koçak, Sağlıklı bir yaşam için "Beden-Ruh-Zihin" birliğinin üzerine spiritüel eğitimlerini, koçluk eğitimleri ile bütünleştirdi. Kişilerde tek yönlü iyileşmede septomların tekrarladığını ve bu sebepten holistik (bütünsel) sağlık alanında çalışan Sibel Koçak mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri SABAH Ankara aracılığıyla aktardı. Doğru nefes ve beslenmenin önemine değinen Koçak, "Batı tıbbı doğu tıbbını yakından izlemeğe ve anlamaya çalışmaya başladı. Doğu tıbbı kişilerin enerji akışını yeniden yönlendirerek insanları iyileştirmede başarı sağlarken, Batı tıbbı da bu iyileşmenin analizini yapıyor. Bütüncül sağlıkta yediğimiz gıdalar kadar kaliteli nefes alıp verme çok etkindir. Doğru nefeslenme ve zihnimizin ürettiği düşüncelerin farkındalığı enerji dengelerimizi etkiler. Beden, Ruh ve Zihin bütünlüğü yaşam enerjisini dengede tutarak bedenimizin immün sistemini destekler. Mevsim geçişinde doğanın bize sunduğu bitkilerle sağlığımızı destekleyecek çaylar tüketebiliriz ve dünyada olduğu gibi yılda bir ya da iki kere enerji terapisi alarak bütüncül sağlığımızı destekleyebiliriz" dedi.