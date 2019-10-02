Saçlara şekil vererek geçen ömür

MESLEĞE 1953 yılında babasının yanında çırak olarak başlayan Mehmet Türkoğlu, askerden geldikten sonra kendi berber dükkanını açtı. Ankara'da çeşitli semtlerde berber dükkanı açarak hizmet veren Türkoğlu, 1983'te baba ocağı Çubuk'a dönerek mesleği sürdürmeye devam etti. Türkoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini diri tutarak 66 yıldır elinden bırakmadığı makas ve tarakla müşterilerinin saçlarına şekil veriyor.

'ÖMRÜM YETTİĞİNCE SÜRDÜRECEĞİM'

Mehmet Türkoğlu, her sabah saat 07.00'de açtığı dükkânını temizleyerek güne başladığını söyledi. Mesleğini severek yaptığını ve bu işi ömrü yettiğince sürdürmek istediğini belirterek şöyle devam etti: "Bu meslek babamın ve amcamın mesleği, ben de sürdürdüm ve oğlumun da bu mesleği sürdürmesini istedim. İlkokuldan çıktıktan sonra babamın yanında çırak olarak başladım ve halen devam ediyorum. Askerden geldikten sonra babamın izniyle Ankara'ya giderek berberliğe orada devam ettim. Birçok semtte iş yeri açtım. Yaklaşık 40 kişiyi usta olarak bu meslek için yetiştirdim ve onlar da bu mesleği sürdürdü." Eskiden berber sayısının az, müşteri sayısının fazla olduğunu dile getiren Türkoğlu, "İş yerinde 4 usta çalıştırıyordum, çıraklar hariç. Buna rağmen iş yetiştiremezdik. Sabah işe geldiğimde kapının önünde sırada bekleyenler olurdu. Akşam da geç vakitte zor kapatırdık. Şimdilerde o kadar müşteri yok. Eskiden berberlerde sabit bir ücret yoktu. Durumu olmayandan para alınmazdı" ifadelerini kullandı.