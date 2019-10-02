Şampıyon galıbıyetle başladı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yılda turnuvaya galibiyetle başladı. Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi'yi 89-73 yenen Mamak maçtan galibiyetle ayrıldı. Maçta Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile yeşil-beyazlılarda öne çıkan isimler oldu.takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.