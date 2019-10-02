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Şampıyon galıbıyetle başladı

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Şampıyon galıbıyetle başladı
GEÇEN yıl Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nı müzesine götüren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yılda turnuvaya galibiyetle başladı. Federasyon Kupası ilk maçında Lokman Hekim Fethiye Belediyesi'yi 89-73 yenen Mamak maçtan galibiyetle ayrıldı. Maçta Tarrant 25 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Nwogbo 23 sayı, 13 ribaund ile yeşil-beyazlılarda öne çıkan isimler oldu. Yenilenen ve güçlenen kadrosu ile bu yılda turnuvanın en iddialı takımlarından biri olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Sporcularımızda aynı istek ve arzu ile bunu sahaya yansıtıyor. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.
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Şampıyon galıbıyetle başladı
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