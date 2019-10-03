Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti

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Garden markası ile Kızılcahamam'da hizmete devam eden işletmeci Nuray Arslan, Şehit Mehmet Erdem Caddesi muhtarlık binası karşısına açtığı fabrika satış mağazasını tanıttı. Arslan yaptığı açıklamada, "Kahve sektöründeki başarılı geçen 6 yılın ardından ve 2 senedir sabunlarla sağlanan güçlü ivme bizleri hizmet etme konusunda yeni bir iş koluna girmemizi teşvik etti. Elde ettiğimiz tecrübeyle kolonya sektörüne güçlü şekilde giriş yaptık. çam ve Çamlıdere çam kolonyalarının ürünlerini hazırladık" dedi.