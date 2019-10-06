Kent Konseyi’nde nöbet değişimi

Kahramankazan Kent Konseyi'nin 19'uncu Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurula Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kurumların yöneticileri ile konsey üyeleri ve paydaşları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan genel kurulda ilk olarak divan kurulu belirlendi. Genel kurulda, Ali Osman Büyükorhan oy birliğiyle Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı seçildi. Kahramankazan Kent Konseyi'nin yeni yürütme kurulu üyeliklerine ise Abdurrahman Öztürk, Adem Yaldır, Hakan Orhan, Engin Bilgili, Vedat Kubat, Fatih Erdoğan ve Ümit İşler seçildi. Nuh Başkaya'nın konseyin Gençlik Meclisi Başkanı olduğu kurulda, Melike Aygüler ise Kadın Meclisi Başkanı oldu. Kahramankazan Kent Konseyi'nin Genel Sekreterliği'ne ise Murat Taş seçildi.

"HEDEFE KILITLENMELIYIZ"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, istişare kültürünün önemine değinerek, ilçelerini daha güzel bir noktaya taşımak tüm ilçe halkının hedefe kilitlenmesi gerektiğini söyledi. Kent Konseyi'nin de bu açıdan oldukça önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Oğuz, yaptıkları hizmetler ve çalışmalar için eski Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz'a ve yürütme kurulu ve çalışma grubu üyelerine teşekkür etti. Oğuz, genel kurulun tamamlanmasının ardından ise Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Ali Osman Büyükorhan ile yürütme kurulu ve çalışma gruplarına seçilen üyelere, yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.