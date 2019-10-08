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’nde milli sevinç

’nin genç isimleri Berat ve Rahmetullah, Ümit Milli Takıma giderken; tecrübeli isimleri Sessegnon ve Ayite ise Benin ve Togo için ter dökecek

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019
Gençlerbirliği’nde milli sevinç
Milli takımlarının vazgeçilmezi olan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek , Stephane Sessegnon ve Floyd Ayite bir kez daha milli takım daveti aldı. Son oynanan Galatasaray maçında performanslarıyla göz dolduran genç isimler Berat ve Rahmetullah, Ümit Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı eleme grubu maçına çağrıldı. Gençlerbirliği ve Benin Milli Takımı'nın kaptanı Sessegnon ise 73 kez formasını giydiği Benin'le Zambia karşısında galibiyet arayacak. Gençlerbirliği'nin yeni transferlerinden Togolu oyuncu Floyd Ayite ise 31 kez giydiği Togo milli forması ile Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi karşısında forma bekleyecek.

GENÇ YILDIZ BERAT
10 yaşından itibaren Gençlerbirliği altyapısında mücadele eden ve A takıma geçtiğimiz sezon yükselerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Berat Ayberk Özdemir, bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon takımının oynadığı 7 lig maçında da şans buldu. 507 dakika sahada kalan Berat, Gazişehir Gaziantep karşısında takımının attığı tek golü kaydeden isim oldu. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 3 sarı kart gördü.

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Gençlerbirliği’nde milli sevinç
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