Gençlerbirliği’nde milli sevinç

BUGÜN NELER OLDU

Milli takımlarının vazgeçilmezi olanvebir kez daha milli takım daveti aldı. Son oynananmaçında performanslarıyla göz dolduran genç isimlerve, Ümit Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı eleme grubu maçına çağrıldı.ve'nın kaptanıisekez formasını giydiği'lekarşısında galibiyet arayacak.'nin yeni transferlerindenoyuncuisekez giydiğimilli forması ile Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi karşısında forma bekleyecek.10 yaşından itibarenaltyapısında mücadele eden ve A takıma geçtiğimiz sezon yükselerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan, bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon takımının oynadığı 7 lig maçında da şans buldu. 507 dakika sahada kalan Berat, Gazişehir Gaziantep karşısında takımının attığı tek golü kaydeden isim oldu. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 3 sarı kart gördü.