Gençlerbirliği’nde milli sevinç

Milli takımlarının vazgeçilmezi olan Berat Ayberk Özdemir
, Rahmetullah Berişbek
, Stephane Sessegnon
ve Floyd Ayite
bir kez daha milli takım daveti aldı. Son oynanan Galatasaray
maçında performanslarıyla göz dolduran genç isimler Berat
ve Rahmetullah
, Ümit Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı eleme grubu maçına çağrıldı. Gençlerbirliği
ve Benin Milli Takımı
'nın kaptanı Sessegnon
ise 73
kez formasını giydiği Benin
'le Zambia
karşısında galibiyet arayacak. Gençlerbirliği
'nin yeni transferlerinden Togolu
oyuncu Floyd Ayite
ise 31
kez giydiği Togo
milli forması ile Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi karşısında forma bekleyecek.
GENÇ YILDIZ BERAT
10 yaşından itibaren Gençlerbirliği
altyapısında mücadele eden ve A takıma geçtiğimiz sezon yükselerek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Berat Ayberk Özdemir
, bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon takımının oynadığı 7 lig maçında da şans buldu. 507 dakika sahada kalan Berat, Gazişehir Gaziantep karşısında takımının attığı tek golü kaydeden isim oldu. Başarılı orta saha oyuncusu bu sezon 3 sarı kart gördü.